Vídeo | Joelma passa mal e preocupa fãs antes de show no ES

Um vídeo que está circulando nas redes sociais deixou os fãs de Joelma bastante preocupados com a saúde da artista. Ela apareceu bem debilitada, entrando no hotel onde estava hospedada na capital Vitória.

Joelma participou da gravação do seu mais novo DVD neste sábado (11). Mas, antes de se apresentar, na sexta-feira (10), a cantora passou mal após um ensaio e precisou da ajuda da equipe.

Segundo informações do portal Leo Dias, a assessoria da artista informou que Joelma estava cansada e ansiosa, e por isso teria passado mal.

“Fizemos um ensaio geral em Vitória, pois estávamos gravando um DVD ontem. E foi bem cansativo. Ela estava ansiosa, ensaiou muito. Então ficou muito ansiosa no final do ensaio, aí veio o cansaço também, não estava dormindo direito…”, disse a assessoria a Leo Dias.

DVD em Vitória

A gravação do DVD ocorreu na Praça do Papa, em Vitória, e reuniu fãs de todas as regiões do Brasil. O evento também contou com turistas internacionais de peso, com destaque para público vindo de países como Líbano, Estados Unidos, Portugal, Peru e Paraguai. O clima foi de pura celebração!

