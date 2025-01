Copa Teens: três equipes do ES vencem competição infanto-juvenil

Três equipes do Espírito Santo foram as grandes campeãs da Copa Teens 2025, uma das maiores competições de categorias de base do ES. O torneio aconteceu no último final de semana, entre os dias 23 e 26 de janeiro, em Marechal Floriano, contando com times capixabas e de Minas Gerais.

Nos atletas menores, da categoria Sub-11, o grande campeão foi o Santa Maria de Marechal, que venceu o Sport Linhares na finalíssima, por 2 a 1. Crescendo um pouco, entre os garotos do Sub-13, a equipe que conquistou o título foi o Grêmio Factory Players, que derrotou o Solvive, também pelo placar de 2 a 1.

Já na categoria Sub-15, com os jogadores maiores, a escolinha Zico 10 Marcela venceu o Desportivo Lisboa, única equipe mineira que chegou até a decisão. O resultado final foi 1 a 0.

Todos os atletas, campeões e vices, receberam medalhas e troféus.

Fotos: Karen Marchesi/Show de Bola Fotografia