Vídeo | Nóis vai descer? Carro quase cai dentro do mar em Anchieta

Uma cena atípica chamou a atenção de quem buscava se refrescar na amanhã deste sábado (18), no Balneário de Iriri, em Anchieta, litoral Sul capixaba.

Os banhistas registraram imagens de um veículo que desceu uma rua e quase caiu dentro do mar na localidade de Areia Preta.

Nas imagens, é possível ver que o veículo saveiro, de cor branca, desceu em meio à pastagem e ficou agarrado na vegetação sobre as pedras, a poucos metros da água.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para saber a dinâmica do acidente ou se teve o registro de alguma vítima, porém, até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno.

Veja o vídeo:

