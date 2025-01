VÍDEO | Pedra despenca de montanha em distrito de Cachoeiro

Uma pedra se deslocou de uma montanha no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta segunda-feira (13). De acordo com moradores, o deslizamento da pedra ocorreu próximo a antiga linha de trem.

A Defesa Civil Municipal informou que não houve chamado para a ocorrência. Apesar do susto, a pedra não atingiu ninguém e nem destruiu propriedades.

As imagens do momento exato em que a pedra se desloca da montanha foram gravadas por um dos moradores e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

