A forte chuva que atingiu o município de Alegre, no Sul do Estado, transformou uma rua da cidade em uma verdadeira cachoeira na tarde desta terça-feira (7).

No vídeo, é possível ver a força da enxurrada descendo as ruas. Os moradores ficaram assustados.

Ver essa foto no Instagram

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui