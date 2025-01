Vídeo | “Semente lançada”, diz Ferraço sobre Cidade Industrial

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), apresentou na manhã desta segunda-feira (6), no Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães”, o projeto de implantação da Cidade Eco-Parque Industrial do município.

A apresentação contou com a presença do vice-governador, Ricardo Ferraço (MDB), que aproveitou para falar desse projeto e de outras demandas prioritárias para Cachoeiro a deputados estaduais, vereadores, ao vice-prefeito, Júnior Corrêa (Novo), secretários municipais e a imprensa.

Leia Também: Consórcio do Caparaó: Dito e Toninho são empossados presidente e vice

A Cidade Industrial de Cachoeiro de Itapemirim é um projeto estratégico para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região, sendo executado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). O objetivo é criar uma cidade industrial com infraestrutura moderna, capaz de atrair empresas, gerar empregos e melhorar a qualidade de vida local.

Local estratégico

Localizada no distrito de Pacotuba, a iniciativa visa o desenvolvimento regional e também o fortalecimento da economia do Espírito Santo. A escolha do local se deve à excelente logística, com a rodovia BR-482 cortando a região, facilitando o transporte rodoviário para Minas Gerais, via Caparaó, Espera Feliz e Manhumirim, até a BR-262, conectando regiões importantes como Belo Horizonte, Brasília e Goiás. A proximidade da BR-101 pelas rodovias de Monte Líbano x Frade, proporciona fácil acesso a Vitória e ao Norte do país, além de Rio de Janeiro e região Sudeste.

Essas alternativas garantem que o tráfego de caminhões não passe pela área urbana de Cachoeiro. A proximidade com o Rio Itapemirim, no perímetro do distrito de Pacotuba, onde será implantado o polo industrial, assegurará o fornecimento de água bruta e tratada aos empreendimentos.

Área de Implantação e Infraestrutura

O projeto prevê uma área total de aproximadamente 30 milhões de metros quadrados (cerca de 625 alqueires), com a construção de área piloto de 4.800.000,00 m² (100 alqueires), totalizando 677 LOTES de 5.000,00 m².

O projeto também contempla um extenso programa de arborização e preservação ambiental, com a criação de uma área mínima de 10 alqueires de floresta, para garantir a biodiversidade da região.

“O Governo do Estado está muito feliz em ver o prefeito Ferraço, vereadores e deputados estaduais trabalhando prioritariamente o desenvolvimento de Cachoeiro e região. Oferecer trabalho, renda, é a melhor política social que podemos colocar para a população. Vamos concluir o polo de São Joaquim e depois iniciar essa proposta diferenciada da Cidade Industrial. E vamos estar presentes, juntos, para tocar essa nova fronteira de oportunidades”, afirmou o vice-governador, Ricardo Ferraço.

Ainda no campo do desenvolvimento, Ricardo também anunciou que no dia 14 deste mês, o governador Renato Casagrande estará em Cachoeiro para assinar a Ordem de Serviço para o início efetivo das obras do Aeroporto Municipal.

Parcerias Público-Privadas (PPP)

A implementação do projeto da Cidade Industrial será viabilizada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) com a participação da Iniciativa Privada; com o Poder Público; e Sistema S (SENAI, SESI, SENAC) entre outros, que fornecerão capacitação profissional para a mão de obra local, atendendo às necessidades das empresas da Cidade Industrial.

Para estimular a instalação de empresas, a Cidade Industrial oferecerá incentivos fiscais, como a isenção de impostos e linhas de crédito especiais com juros reduzidos e prazos de carências favoráveis, facilitando os investimentos e a implantação das empresas.

Desenvolvimento da região

O prefeito Theodorico Ferraço destacou que a Cidade Eco-Industrial de Cachoeiro de Itapemirim representa um marco para o desenvolvimento regional, do município e do Espírito Santo.

“A criação de uma infraestrutura moderna, aliada à capacitação profissional e à geração de empregos, trará benefícios econômicos e sociais duradouros. O projeto será um exemplo de desenvolvimento sustentável e colaborativo, com a parceria entre o setor público, privado e a sociedade civil, visando um futuro próspero para Cachoeiro de Itapemirim”, frisou Ferraço.

Veja o vídeo:

Imagens: André Soares