Vídeo | Tartaruga é encontrada morta em praia de Marataízes

Uma tartaruga apareceu morta nas areias da praia do Pontal, em Marataízes, município do Litoral Sul do Estado. O registro foi na tarde desta quarta-feira (15).

Nas imagens feitas por Carminha Marinato, leitora do portal AQUINOTICIAS.COM, a mesma estava caminhando pela área da praia quando avistou o animal morto.

Apesar das imagens, a Secretaria de Meio Ambiente de Marataízes informou que não foi identificado o animal na praia do Pontal.

Veja o vídeo:

Imagens: Carminha Marinato