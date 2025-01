Vídeo | Veículo capota após acidente em rodovia do Sul do ES

Um acidente registrado por internautas do AQUINOTICIAS.COM, na manhã desta segunda-feira (13), mostra um veículo de cor branca capotado na BR 482, no trecho que liga o município de Jerônimo Monteiro a Cachoeiro de Itapemirim.

O trânsito no local chegou ficar lento e operando em meia pista. Não há informações sobre como foi a dinâmica do acidente e o estado de saúde das possíveis vítimas.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, porém, até a publicação desta matéria, não obtivemos retorno. Assim que obtivermos, ela será atualizada.

Veja o vídeo:

