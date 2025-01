Violência! Criança de cinco anos é atingida por bala perdida no ES

Uma criança de cinco anos foi baleada, na noite desta quinta-feira (30), após um veículo passar atirando contra pessoas que estavam em um beco no bairro Alecrim, em Vila Velha.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi abordada durante patrulhamento de rotina no bairro por moradores, alegando que um veículo teria passado atirando contra eles.

A criança baleada foi levada pelos policiais até o Hospital Evangélico, onde recebeu os primeiros socorros e em seguida foi transferida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Infantil de Vitória.

Até o momento nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.

