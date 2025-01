Vitória é destaque na saúde com consultas e exames especializados

Vitória conquistou o 1º lugar no eixo Saúde no Ranking Connected Smart Cities 2024, pela segunda vez consecutiva, demonstrando excelência nos serviços ofertados à população e destacando-se como referência em qualidade de vida no Brasil.

Ações como a ampliação da oferta de consultas e exames especializados, aquisição de novas tecnologias e equipamentos, ampliação de horário nas unidades de saúde e a criação da Casa Rosa para atender mulheres e famílias vítimas de violência denotam a importância do cuidado com as pessoas.

Os investimentos na Saúde também incluem a valorização dos profissionais, por meio da implantação do Programa de Inovação e Qualidade da Saúde de Vitória (Provix), pela nomeação de mais de 1.000 médicos e profissionais de saúde aprovados em concurso público, e pela substituição de todos os computadores e aquisição de novos equipamentos e revitalização das Unidades Básicas de Saúde.

Especialidades

Nos últimos quatro anos foram ofertados mais de 1,5 milhão de consultas e exames especializados, incluindo a oferta inédita de exames de alta complexidade, como ressonância magnética, tomografia computadorizada e densitometria óssea, entre outros. Com isso, mais de 90% das consultas e exames especializados estão sendo agendados com menos de 100 dias.

Todo esse investimento tem sido revertido em prol da saúde da população de Vitória, que viu suas principais filas para consultas e exames especializados reduzirem, em média, 70%.

O município implantou o programa Saúde Tá On, por meio do qual o paciente escolhe o melhor dia e horário para a realização do exame ou consulta especializada, considerando a disponibilidade do prestador de serviço. Após esse contato, o morador recebe, no seu WhatsApp, o comprovante do agendamento, não sendo mais necessário ir até a unidade de saúde para retirar esse documento.

“O Saúde Tá On é revolucionário, inovador e qualifica a fila de espera, garantindo que cada paciente receba atendimento de forma organizada e eficiente. Com esse novo modelo é possível personalizar o agendamento de acordo com as necessidades específicas de cada morador, assegurando que todos tenham acesso aos serviços de consultas e exames especializados no momento mais adequado à sua disponibilidade”, disse a secretária de Saúde de Vitória, Magda Lamborghini.

Em seis meses já foram agendados aproximadamente 65 mil consultas e exames especializados.

A capital também passou a ofertar mais um serviço inédito para seus moradores: o Ambulatório da Dor Crônica. O serviço iniciou atendendo 15 pacientes e, em dezembro, ampliou para 100 pacientes com fibromialgia ou osteoartrite (artrose) durante 16 semanas, oferecendo sistematicamente sessões semanais de fisioterapia, psicologia e avaliação médica, além de rodas de conversa e reuniões com toda a equipe uma vez por mês.

Tecnologia a serviço da saúde

Vitória vem investindo cada vez mais em tecnologias. Além de substituir todos os computadores da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) após 13 anos de uso, a PMV também adquiriu tablets para serem usados pelos profissionais que atuam nas ruas da cidade.

É o caso dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que agora fazem atualizações e anotações importantes a respeito dos pacientes que acompanham enquanto realizam as visitas domiciliares graças ao uso de tablets especialmente configurados para suas atividades de rotina.

Desde 2023, os agentes da Vigilância Sanitária também utilizam tablets em sua rotina de trabalho e Vitória passou a ser a primeira cidade do Estado a implantar a fiscalização digital.

Outra aquisição tecnológica da Saúde foram os drones especiais, com visão térmica, para identificar criadouros do Aedes aegypti em locais de difícil acesso. A partir das imagens, é feito um plano de acesso e roteiro para vistoria dos imóveis identificados com possíveis criadouros a fim de que os Agentes de Endemias façam a eliminação ou tratamento focal e o trabalho de educação em saúde com moradores desses imóveis.

Em uma ação pioneira no Estado, a Secretaria de Saúde de Vitória está informatizando o trabalho dos Agentes de Combate a Endemias (ACE) que começaram a utilizar tablet nas visitas domiciliares. Antes, o serviço era feito manualmente como o preenchimento dos boletins diários.

Com a utilização dos tablets, os ACEs passam a cadastrar os imóveis do município e a cada visita registrar digitalmente os depósitos inspecionados, informando também os que foram tratados, onde foram encontrados focos, condensação das informações através de relatórios. Com a informatização do trabalho de campo os imóveis de risco serão georeferenciados com a elaboração de um mapa de calor que irá trazer maior celeridade as ações.

A população de Vitória ainda pode acompanhar em tempo real o serviço do Fumacê na cidade pela internet através do link de monitoramento do fumacê.

E quando o assunto é inovação para o atendimento às necessidades da população, a equipe de Saúde de Vitória não mede esforços. Por isso, a capital se tornou a pioneira no Estado na divulgação de estoques de medicamentos, por meio do Painel de Medicamentos.

Além de informar de forma detalhada o estoque dos medicamentos no município, a nova ferramenta também permite a realização de pesquisa sobre a disponibilidade de um medicamento específico em todas as 29 UBS.

Outra inovação tecnológica implantada foi o programa FacilitaVix, que instalou totens de autoatendimento em todas as unidades de saúde de Vitória. Nele, o munícipe pode agendar consultas, vacinas, exames laboratoriais, dentre outros. E se o munícipe estiver na unidade para uma consulta programada, ele pode utilizar o totem para informar que chegou à Unidade, sem passar pela recepção.

“Essa é uma inovação tecnológica e iniciativa revolucionária da Prefeitura de Vitória! Estamos proporcionando maior comodidade aos moradores e maior eficiência no atendimento. Em cada Unidade de Saúde um colaborador estará disponível para prestar auxílio aos usuários em caso de dúvidas durante a utilização do sistema”, disse a secretária de Saúde de Vitória, Magda Lamborghini.

Casa Rosa

Vitória também entregou para a cidade, em outubro de 2021, um serviço voltado às mulheres e às famílias em situação de vulnerabilidade: a Casa Rosa – um Centro de Atenção à Mulher e à Família Vítimas de Violência. Em três anos de funcionamento, o serviço já realizou 15.787 atendimentos.

O atendimento é feito por uma equipe multidisciplinar com médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeira, técnico de enfermagem e engloba escuta qualificada com avaliação de risco, atendimento médico e psicossocial e avaliação integral das condições gerais de saúde.

Infância e adolescência

A preocupação com a primeira infância se inicia desde a gestação. Por isso, Vitória lançou o programa “Sou da Ilha”, com o objetivo de incentivar o acompanhamento do pré-natal entre as gestantes moradoras do município acompanhadas na rede de saúde. Já foram entregues 275 kits.

Com esse programa, as gestantes de Vitória recebem um kit maternidade com itens essenciais para os primeiros meses do bebê, como bolsa maternidade, body, manta, toalha de banho infantil, meia, fralda descartável e sabonete líquido infantil. Para receber o kit, a gestante precisa realizar seis ou mais consultas de pré-natal, um ou mais atendimentos odontológicos, estar com o cartão de vacinação atualizado e participar do grupo de gestantes na Unidade de Saúde onde é feita a entrega dos kits.

O Olhar Vitória, que contempla a realização de exames e a entrega de óculos corretivos para crianças, adolescentes, jovens e adultos que frequentam a rede pública de ensino municipal, foi retomado e já entregou mais de 2 mil óculos.

Vitória instituiu o Programa de Monitoramento Contínuo de Glicose, que fornece o sistema de monitoramento da glicose “FreeStyle Libre” para crianças residentes no município de Vitória, matriculadas nas escolas da rede pública municipal, que tenham entre 4 e 12 anos e que possuam laudo médico com diagnóstico de Diabete Melito tipo 1.

Antes, a única forma de monitoramento da glicemia das crianças acontecia por meio de perfuração na ponta dos dedos para obtenção e análise do sangue. Um procedimento doloroso para as crianças, principalmente, porque requer a realização de várias medições diárias.

Vitória também tem trabalhado junto aos adolescentes, reduzindo significativamente, nos últimos cinco anos, o número de adolescentes grávidas. De acordo com o Sistema Nacional de Nascidos Vivos, em 2019, um total de 434 meninas com idade entre 14 e 19 anos ficaram grávidas, enquanto em 2023, esse número foi de 291, uma redução de 32,94%.

Outra grande conquista foi a instituição do Programa de Dispensação de Fraldas, destinado à dispensação e fornecimento de fraldas descartáveis aos munícipes de baixa renda e com agravo de saúde. Os beneficiados recebem as fraldas em casa, evitando o deslocamento até a Unidade de Saúde.

Ampliação do acesso

O município ampliou o horário de atendimento das Unidades de Saúde de Conquista, Jardim Camburi, Maria Ortiz, Maruípe, Praia do Suá e Santo Antônio, que passaram a funcionar aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h, assim como a extensão do horário de funcionamento até às 22h, nos dias de semana, das UBS Jardim Camburi e Maruípe.

Em 2024, as Unidades de Saúde Jardim da Penha, Maruípe, Jabour, Maria Ortiz, Ilha do Príncipe, Vitória, Santa Martha, Andorinhas, Forte São João, PA Praia do Suá, Centro de Vigilância em Saúde Ambiental e SOE Monte Belo foram revitalizados.

Outro destaque foi a ampliação do número de leitos nos prontos atendimentos, que passou de 21 leitos para 34 leitos, ampliando a capacidade de atendimento e reduzindo o tempo de espera para os pacientes.

Para expandir o acesso aos serviços de saúde preventiva e de atenção básica, garantindo que mais moradores tenham acesso a cuidados médicos próximos de suas residências, estão em andamento as obras de construção das Unidades de Saúde de Santo Antônio e Grande Vitória, duplicação da Unidade de Saúde de Jardim Camburi e do Centro de Referência de Atendimento ao Idoso (CRAI), em Ilha de Santa Maria.

Em breve, terão início as obras da primeira UPA do município, a UPA Forte São João, três novas UBS nos bairros República, Consolação e Forte São João e da UPA Forte São João, além do Caps Infantil.

“A nossa meta é ampliar ainda mais o atendimento humanizado, com qualidade e respeito aos cidadãos de todas as regiões do município, continuar a diminuir o tempo de espera por consultas e ampliar a oferta de consultas especializadas, principalmente para atender a quem mais precisa. Cuidar das pessoas é a nossa prioridade”, destacou a secretária, Magda Lamborghini.