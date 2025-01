Vitória: mais de mil motoristas fizeram teste do bafômetro em janeiro

A Operação Verão-Vix, da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), já realizou 1.020 testes de bafômetro, somente de 1º a 27 de janeiro. A ação é um reforço da fiscalização durante a estação mais movimentada do ano visando à segurança no trânsito.

No mesmo período, 107 condutores se recusaram a fazer o teste do bafômetro – 50 somente no último final de semana. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o ato de recusar a realizar o teste do etilômetro é uma infração gravíssima. Nesse tipo de situação, a multa aplicada é no valor de R$2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado.

Outros três condutores foram autuados por embriaguez ao volante. “Essas são as condutas que nos preocupam. São pessoas que estão ingerindo bebida e assumindo a direção sem levar em consideração que é mais que uma infração, estão deixando todos em risco”, destaca Marcelo Paraguassu, gerente de Operações e Fiscalizações no Trânsito (Goft) da Guarda de Vitória.

“A ciência já provou e apontou inúmeras vezes os danos aos reflexos que são provocados pelo álcool, o que, consequentemente, no trânsito aumentam as chances de se envolver ou provocar um acidente”, pontua o gerente.

Teste do bafômetro

Além disso, mesmo que o condutor se recuse a passar pelo teste, poderá ser enquadrado no crime de embriaguez ao volante se houver indicativos de que ingeriu bebida alcoólica.

“Se o condutor tiver pelo menos dois sinais de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados, odor etílico, conversa desconexa, entre outros, é possível configurar a embriaguez sem o teste etílico. Será confeccionado o auto de constatação de alcoolemia, atestando os sinais e configurando crime de embriaguez na direção de veículo automotor. Esse motorista será conduzido para a delegacia e o veículo removido”, detalhou Paraguassu.

A orientação da Guarda de Vitória é que as pessoas deem preferência a carros de aplicativo, táxis ou coletivos quando decidirem ingerir bebida.

Operação Verão-Vix

A fiscalização faz parte da Operação Verão-Vix, que visa inibir as práticas irregulares no trânsito durante a estação mais agitada do ano. A operação começou em 26 de dezembro de 2024 e vai até 5 de março de 2025 (Quarta-feira de Cinzas), e ocorre em toda a capital, chegando ao total de 101 fiscalizações.

“A Guarda de Vitória tem a função de fiscalizar, mas a segurança de todos começa com o próprio condutor que deve seguir as regras”, destacou Marcelo Paraguassu.

Até o final da Operação Verão-Vix também estão programadas 28 ações educativas para auxiliar na formação de novos condutores e cidadãos mais atentos às regras do trânsito.