Voe Atleta 2025: encontros tiram dúvidas sobre programa no ES

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) vai promover uma série de reuniões on-line para esclarecer dúvidas e orientar os atletas deferidos sobre a segunda fase do edital 2025 do programa Voe Atleta. Os encontros virtuais ocorrerão nesta quarta-feira (8) e quinta-feira (9), por meio da plataforma Zoom.

LEIA TAMBÉM: Governo entrega viaturas e estrutura de treinamento para reforçar a PC



No total, serão quatro reuniões distribuídas em dois dias. Na quarta-feira (08), os encontros estão programados para as 10h e 14h. Na quinta-feira (9), as reuniões ocorrerão nos mesmos horários. Os links de acesso estão disponíveis ao final desta matéria.



Segunda fase



Os atletas deferidos devem estar atentos às obrigações desta segunda fase, que inclui o envio da documentação exigida, composta por: requerimento de solicitação de compra de passagem; declaração de qualificação técnica emitida pela federação; formulário de prestação de contas e o termo de autorização de uso de imagem. Os modelos de todos os documentos estão disponíveis no site da Sesport, na aba dedicada ao programa Voe Atleta 2025 – 2ª Fase. Para acessar a aba, clique aqui.



A Sesport reforça que a participação nas reuniões é essencial para que todos os inscritos compreendam o processo e enviem as informações corretamente.



Dúvidas



As dúvidas sobre o edital 2025 devem ser tiradas exclusivamente pelos telefones da Gerência de Formação e Rendimento (GEFR) da Sesport, responsável pelo programa: (27) 3636-7001 ou (27) 98868-2582 (WhatsApp).



CRONOGRAMA DE DIAS E HORÁRIOS DAS REUNIÕES ON-LINE TIRA-DÚVIDAS:

Quarta-feira, 08/01

10h: Clique aqui para acessar

14h: Clique aqui para acessar

Quinta-feira, 09/01

10h: Clique aqui para acessar

14h: Clique aqui para acessar