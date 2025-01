Volta às aulas: cidade do Sul do ES distribui R$1,6 milhão para alunos

A Prefeitura de Anchieta, no Sul do Estado do Espírito Santo, vai distribuir “vouchers” no valor de R$ 250 para que alunos da rede pública municipal de ensino possam comprar material escolar e uniforme.

De acordo com a administração municipal, a Secretaria de Educação reservou R$ 1,6 milhão para essa ação, já contando com os novos alunos que chegarão ao sistema.

A distribuição dos “vouchers” da Prefeitura de Anchieta para os alunos da rede pública municipal de ensino começa nesta segunda-feira (20) e cada escola seguirá um cronograma próprio.

Familiares devem procurar a unidade escolar onde a criança estuda para saber quando retirar o talão e fazer as compras.

“Estamos dando continuidade a um projeto de grande importância para o município, pois garante ao estudante material escolar e uniforme adequado e bem ajustado, que é escolhido pela família e, além disso, incentiva o comércio local, induzindo o desenvolvimento”, pontuou a secretária municipal de Educação, Shuanna Louzada.

No Portal da Educação na internet há uma página com todas as informações sobre o voucher, a lista dos produtos que podem ser adquiridos e um espaço para sugestões e reclamações.