Zé Valério anuncia ‘Anu do Caparaó’ como líder de governo na Câmara

O prefeito de Jerônimo Monteiro, Zé Valério (PSD), anunciou nesta segunda-feira (7) a nomeação do vereador Leneandro Braga Goulart, conhecido como Anu do Caparaó, como o novo líder de governo na Câmara Municipal.

A decisão marca um novo capítulo na relação entre o Executivo e o Legislativo, visando fortalecer a governabilidade e garantir o avanço de projetos fundamentais para o município.

Anúncio da nomeação

Em um evento realizado no gabinete do prefeito, Zé Valério destacou a importância da escolha de Anu do Caparaó para o cargo, enfatizando sua experiência política e seu compromisso com o desenvolvimento da cidade.

“Acredito que Anu será uma peça chave na nossa gestão, pois tem mostrado um grande comprometimento com as demandas da população e com o progresso de Jerônimo Monteiro. Sua atuação como vereador e secretário da Mesa Diretora da Câmara demonstra sua liderança e habilidade de articulação”, afirmou o prefeito.

Principais Desafios

O novo líder de governo terá como principal missão promover a integração entre o Executivo e o Legislativo, garantindo que as propostas do prefeito Zé Valério encontrem respaldo na Câmara e sejam efetivamente transformadas em ações que beneficiem os moradores do município. Além disso, Anu do Caparaó será o responsável por articular e negociar a aprovação de projetos importantes para a gestão municipal.