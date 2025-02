8 pessoas ficam feridas após ataques de abelhas em Guaçuí

Na noite desta sexta-feira (7), oito pessoas ficaram feridas após serem atacadas por abelhas no município de Guaçuí, no Caparaó capixaba.

O ataque ocorreu em um ponto turístico do município, o Cristo Redentor, localizado no centro da cidade.

Por meio de suas redes sociais, o prefeito Vagner Rodrigues, que esteve no local, ressaltou o trabalho realizado pelas equipes para prestar socorro às vítimas do acidente, que foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí.

“Nesta noite, estive no Cristo Redentor junto com nossa equipe da Defesa Civil, o SAMU e o Corpo de Bombeiros para socorrer pessoas que sofreram ataques de um enxame de abelhas. Os feridos receberam atendimento imediato e, a partir de agora, a área permanecerá isolada até segunda-feira (10) ”, ressaltou o prefeito.

A equipe dos Bombeiros que atendeu a ocorrência ressaltou que em situações como essa, é fundamental acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Diane do risco de um novo ataque, o enxame de abelhas foi exterminado.

Segundo informações, o ataque ocorreu após um homem, que não teve a identidade revelada, subir no monumento e adentrar a um local proibido para o público. No local, havia uma colmeia de abelhas, que atacaram o indivíduo, que ao se desequilibrar, caiu e quebrou uma das pernas, tendo fratura exposta.

O homem passou por uma cirurgia e passa bem. As demais vítimas também foram socorridas, tendo apenas ferimentos leves.

