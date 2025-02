Veja como fica o tempo no Espírito Santo neste sábado (8)

Neste sábado (8) o transporte de umidade do oceano para o território capixaba deixa o dia com variação de nuvens pelo Estado e são esperadas chuvas esparsas em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste

Entretanto, de acordo com o Incaper, nas regiões Sul e Serrana são esperadas chuvas rápidas a partir da tarde. Na Grande Vitória e em municípios próximos ao litoral sul a previsão de chuva é durante a noite.

Na Grande Vitória, variação de nuvens ao longo do dia com previsão de chuva rápida à noite. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 34 °C. Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens ao longo do dia com chuvas rápidas a partir da tarde. Nos municípios próximos ao litoral chove à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens ao longo do dia com chuvas rápidas a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens com chuvas esparsas ao longo do dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens com chuvas esparsas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 25 °C e máxima de 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 24 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens com chuvas esparsas ao longo do dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C.

