Dois jovens são presos com submetralhadora em Cachoeiro

Dois homens, de 26 e 27 anos, foram presos no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim no último domingo (16).

A PM informou que, durante patrulhamento, a equipe recebeu informações de que dois indivíduos, suspeitos de distribuir entorpecentes pela região, estariam transmitindo ao vivo, em uma rede social, imagens de uma submetralhadora de fabricação semi-industrial.

Os militares solicitaram apoio do videomonitoramento para localizar o veículo. Eles foram então localizados após estacionarem nos fundos de um bar.

Durante a abordagem no carro, foi possível constatar que, sobre o banco traseiro, havia uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, com um carregador municiado ao lado.

Assim que perceberam a presença da polícia, os dois tentaram fugir. Os policiais alcançaram primeiro o homem de 27 anos e encontraram com ele R$ 206 em espécie, além de um aparelho celular, que ele quebrou ao saber do flagrante.

Em seguida, os policiais abordaram o outro suspeito, de 26 anos, na saída do banheiro masculino. Com ele, encontraram R$ 1.400,00 em espécie e um aparelho celular.

Eles não informaram onde estava a chave do veículo, no entanto, uma mulher entregou aos policiais a chave do automóvel. Ela afirmou que o homem de 27 anos havia a dispensado assim que os militares iniciaram a abordagem.

A Polícia Civil conduziu os dois suspeitos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, autuou-os em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e os encaminhou ao sistema prisional.

