Agência do Detran|ES será fechada temporariamente

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa o fechamento temporário do Posto de Atendimento Veicular (PAV) de Vila Valério, a partir desta segunda-feira (24).

O fechamento se deu devido à necessidade de mudança do imóvel onde a agência está localizada no município, que era cedido pela Prefeitura de Vila Valério ao Detran|ES para funcionamento do PAV.

Para o breve retorno das atividades, o Órgão está em fase de celebração de novo contrato de cessão de imóvel e mudança para o novo endereço, que será informado assim que o trâmite necessário for finalizado.

Atendimento

O Detran|ES orienta que moradores de Vila Valério que precisarem do serviço presencial do Órgão devem agendar o atendimento no site www.detran.es.gov.br e se dirigir às cidades vizinhas, a exemplo de São Gabriel da Palha.

Para facilitar o acesso aos serviços, o Detran|ES disponibiliza também mais de 60 serviços on-line diretamente no site www.detran.es.gov.br, sem a necessidade de deslocamento do cidadão até a unidade.

Acesse os serviços on-line da área de Habilitação

Acesse os serviços on-line da área de Veículos

Acesse os serviços on-line da área de Infrações

