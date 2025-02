Ales propõe projeto de prevenção de doenças vasculares  

A saúde vascular está em foco na Assembleia Legislativa (Ales) com dois projetos de lei (PL) que visam conscientizar e prevenir sobre doenças relacionadas a problemas na circulação sanguínea. As duas matérias são de autoria do deputado Coronel Weliton (PRD).

Uma das iniciativas, o PL 569/2024, pretende instituir o Dia Estadual de Combate e Prevenção à Trombofilia, a ser celebrado, anualmente, em 29 de outubro. Para isso, o projeto acrescenta item ao Anexo Único da Lei 11.212/2020, que “consolidou toda a legislação em vigor referente às semanas e aos dias/correlatos estaduais comemorativos de relevantes datas e de assuntos de interesse público no âmbito do Estado”.

Trombofilia

“A trombofilia é uma condição de quem tem predisposição a desenvolver trombose que, por sua vez, é definida pela formação de coágulos de sangue ou trombos, que podem levar ao entupimento de veias e artérias. Pode ser hereditária ou adquirida por várias condições clínicas, em qualquer idade”, explica o deputado na justificativa da matéria.

Os sintomas mais comuns da doença são perceptíveis nos membros inferiores, entre eles estão inchaço e dores nas pernas, além de dilatação e vermelhidão das veias. Entre os fatores que podem desencadear a doença estão obesidade, gravidez, desidratação e fumo. Mas há também a predisposição genética.

Prevenção e o combate

“É importante conscientizar a população capixaba sobre a prevenção e o combate a essa doença”, alerta o autor da matéria, que será analisada pela Comissão de Justiça.

A outra proposta do deputado é o PL 570/2024 e estabelece 4 de outubro como o Dia Estadual de Combate e Prevenção à Trombose. Para isso também acrescenta item ao Anexo Único da Lei 11.212/2020.

400 mil brasileiros

Entre 2012 e 2023, mais de 400 mil brasileiros realizaram tratamentos contra a trombose, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, números que reforçam a importância da iniciativa parlamentar.

Na justificativa, o deputado explica que “a trombose é a formação de coágulos no interior de veias ou artérias impedindo o fluxo sanguíneo e podendo causar sintomas como dor, vermelhidão ou inchaço na região afetada e, nos casos mais graves, complicações como infarto ou AVC (Acidente Vascular Cerebral)”.

Causas da trombose

Normalmente a trombose é causada por formação de coágulo na circulação. É mais frequente em pacientes com longos períodos de imobilidade pós-cirurgias recentes e pessoas que fazem uso de anticoncepcionais com estrogênio ou terapia de reposição hormonal.

Para diagnosticar precocemente o problema, o ideal é a consulta com um clínico geral ou, mais especificamente, com um angiologista, médico responsável pela realização de exames específicos para a descoberta e o tratamento do problema.

