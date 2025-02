Alfredo Chaves: inscrições abertas para quatro modalidades esportivas

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, abriu as inscrições para crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, interessados em participar das aulas esportivas nas categorias infantil e juvenil. As modalidades oferecidas são: voleibol, handebol, futebol de campo e futsal.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Esportes e Lazer, que funciona no prédio Administrativo da Prefeitura, nos horários de 8h às 11h30 e 13h30 às 15h30.

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar: Declaração da Unidade Escolar, CPF do atleta, documento dos pais ou responsável e uma foto 3×4 atual do atleta.

“O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão, disciplina e bem-estar. Queremos incentivar nossas crianças e jovens a desenvolverem não apenas habilidades esportivas, mas também valores como o respeito e o trabalho em equipe”, destaca o prefeito Hugo Luiz.

Os treinamentos acontecerão duas vezes por semana, com início oficial das atividades no dia 10 de março de 2025.

A Secretaria de Esportes e Lazer reforça que os dias específicos dos treinos estão sendo organizados e serão divulgados em breve.

