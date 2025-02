Passagem de ônibus poderá ter aumento de R$ 0,70 em Cachoeiro

O Consórcio Novo Trans, que opera no município de Cachoeiro de Itapemirim, pleiteia que o valor da passagem seja reajustado para R$ 5,30. No entanto, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa) deverá bater o martelo ainda nesta quinta-feira (13), com o valor de R$ 5,10.

No último ano, o reajuste foi de R$ 4,10 para R$ 4,40 nos tipos de pagamento a bordo em dinheiro, vale-transporte e nas linhas distritais. Caso seja confirmado, o aumento será de R$ 0,70.

De acordo com a Agersa, o reajuste tarifário anual é estabelecido pelo contrato de concessão do serviço de transporte. Ele é calculado a partir de uma fórmula paramétrica, que leva em conta custos operacionais, como mão de obra, combustível e manutenção dos veículos.

