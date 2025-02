Alunos de Cachoeiro recebem orientações sobre segurança no trânsito

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) de Cachoeiro de Itapemirim, por meio do Departamento de Educação de Trânsito, realizou nesta quarta-feira (26) uma palestra educativa e panfletagem sobre a importância da travessia segura na faixa de pedestres. A ação aconteceu na Escola Guimarães Rosa, localizada na Rua 25 de Março, no Centro da cidade, e envolveu 150 alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio.

Durante a atividade, foram distribuídos panfletos com orientações sobre os procedimentos corretos para atravessar a via com segurança. A escolha da escola para essa ação foi estratégica, já que a unidade de ensino está situada em uma área de grande fluxo de veículos e conta com três faixas de pedestres próximas, muito utilizadas pelos alunos nos horários de entrada, recreio e saída.

A palestra foi ministrada durante a aula de sociologia, proporcionando um momento de conscientização e aprendizado sobre o papel de cada cidadão na segurança no trânsito. O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, destacou a importância de iniciativas como essa para a redução de acidentes.

“Nossa preocupação é garantir que os alunos tenham consciência sobre os riscos no trânsito e saibam como agir corretamente ao atravessar as ruas. O respeito à faixa de pedestres deve ser uma prática constante, e essa ação educativa é fundamental para reforçar essa cultura de segurança. Estamos comprometidos em ampliar esse trabalho em outras escolas e espaços públicos da cidade”, afirmou Clayton Siqueira.

A Secretaria de Segurança e Trânsito segue com o compromisso de investir em ações educativas para conscientizar a população sobre a importância do respeito às regras de trânsito, contribuindo para um ambiente mais seguro para todos.

Leia também: Ifes de Piúma abre inscrições para o curso técnico em Guia de Turismo