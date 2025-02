Alunos do EJA exploram profissões em aula com tema ‘Mundo do Trabalho’

Os estudantes da 3ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Monsenhor Miguel de Sanctis, localizado em Guaçuí, tiveram a oportunidade de conhecer diferentes carreiras de forma lúdica na disciplina “Mundo do Trabalho”, ministrada pela professora Lia Fernandes.

Na oportunidade, os alunos apresentaram uniformes, ferramentas e equipamentos utilizados nas diversas profissões. O objetivo dessa prática foi ampliar o conhecimento dos alunos da EJA sobre o mundo do trabalho, ajudando-os a identificar oportunidades profissionais e incentivando na busca por qualificação.

De acordo com a professora Lia Fernandes, responsável pelo projeto, ao tornar o aprendizado mais visual e interativo, essa atividade fortalece a autoestima, valoriza diferentes profissões e aproxima os estudantes da realidade do mercado, auxiliando na construção de seus projetos de vida.

“Ver e usar os equipamentos da área da saúde e poder vestir o jaleco me motivou ainda mais a seguir essa carreira. Foi como me ver no futuro, ajudando as pessoas”, comentou o estudante Eduardo José da Silva Flores.

Leia também: Inscrições para curso Pré-Enem no ES começam nesta segunda-feira (17)