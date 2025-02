Anchieta: CadÚnico terá manutenção de sexta-feira (28) até 16 de março

O sistema do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), vai ficar indisponível entre sexta-feira (28) e o dia 16 de março para manutenção e reformulação. Consultas poderão ser realizadas já a partir do dia cinco.

Para tirar dúvidas basta ligar para a Secretaria de Assistência Social: 28 99273-2647 ou 99276-1096. A atualização ocorre 14 anos após a última reformulação e busca maior eficiência no combate às fraudes e integração com a base de dados do governo federal.

A previsão do Governo Federal é que o novo CadÚnico seja disponibilizado no dia 20 de março, com a base de dados e novas funcionalidades on-line.

As informações estão migrando do antigo sistema para o novo pela Dataprev, que também desenvolveu a versão atual.

