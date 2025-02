Anchieta: campeonato de Canoa Polinésia une esporte e cultura

A cidade de Anchieta se prepara para receber o campeonato “3º Desafio Anchieta Va’a” em parceria com a Prefeitura de Anchieta, um evento que promete agitar as águas da região com competições de canoa polinésia.

Entusiastas do va’a

O evento, que acontecerá dia 15 de Fevereiro, vai reunir atletas e entusiastas do va’a, esporte tradicional polinésio que vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil.



Além das emocionantes provas de remo, que serão realizadas em diferentes categorias, o “Desafio Anchieta Va’a” trará uma atração especial: uma exposição de artefatos indígenas, que será montada na arena do evento. A mostra vai apresentar peças históricas e culturais de povos originários da cidade, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer mais sobre a riqueza e a diversidade das tradições indígenas.

Parceria com a Prefeitura de Anchieta

A exposição, que será realizada em parceria com a Prefeitura de Anchieta através da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, promete ser um dos grandes destaques do campeonato. Entre os itens expostos, estarão canoas originárias, adornos e objetos utilitários que contam parte da história e do cotidiano desses povos.



“Queremos unir esporte e cultura em um evento que celebre não apenas a competição, mas também a herança histórica e a conexão com a natureza”, afirma Luana Ferreguette, responsável pela organização do campeonato. “A canoa polinésia, assim como os artefatos indígenas, representa uma ligação profunda com as raízes e os saberes ancestrais.”

Aberto ao público

O evento é aberto ao público e contará com atividades paralelas, como música, expositores e apresentações culturais, garantindo diversão para toda a família. A expectativa é que o evento atraia turistas e moradores da região, consolidando Anchieta como um destino de esporte e cultura.



Serviço:

Evento: 3º Desafio Anchieta Va’a

Data: 15/02 | 7h00

Local: Praia Central, Anchieta-ES

Entrada: Gratuita

⁠Inscrições Abertas até 13/02



Para mais informações:

027 98149-5404