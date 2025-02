Anchieta: cidade contará com nova sinalização de trânsito

Para melhorar a fluidez do trânsito e proporcionar maior segurança para motoristas e pedestres que trafegam pelas ruas do entorno e próximas à Vila Olímpica, a Prefeitura de Anchieta está fazendo nova sinalização viária e outras melhorias. Vai haver alteração no sentido de tráfego a partir desta terça-feira (4).

Para realizar as obras, a Secretaria Municipal de Infraestrutura conta com apoio da Gerência Municipal de Segurança Pública, que após a conclusão vai acompanhar de perto para orientar os condutores sobre as mudanças no trânsito local.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Robson Lorencini Ceccon, a ação foi realizada para melhorar a mobilidade e segurança dos usuários, “tendo em vista o aumento significativo de circulação de veículos, com a chegada de dois novos equipamentos públicos na região: a escola Terezinha Godoy e a creche”, destacou.

Segundo o secretário foram instalados faixas elevadas e de pedestres, sinalização horizontal e vertical, caixas de estacionamento, instalação de uma rotatória e alteração no sentido de vias, o que exige atenção de quem trafega por lá.

“Essas melhorias na infraestrutura da cidade são exemplos do compromisso da Prefeitura de Anchieta em proporcionar um ambiente mais seguro e confortável para seus cidadãos”, completou o secretário.

Confira no vídeo a alteração no sentido de tráfego que ocorrerá nas seguintes vias:

As Ruas Antônio Guisso e Josefina Ramos Nunes terão mudança de direção a partir desta terça-feira (4).

Rua Antônio Guisso passará a ter fluxo no sentido da Rua Três.

A Rua Josefina Ramos Nunes (Novo Terezinha), terá seu sentido direcionado para a Rua Hugo Gomes (Detran).

