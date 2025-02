Anchieta: servidores recebem instruções para prevenir e doenças

Para ensinar técnicas de alongamento e de exercícios que fazem a diferença no dia a dia do servidor, uma equipe que une a Gerência Estratégica de Recursos Humanos e a Secretaria Municipal de Esportes e Juventude está percorrendo os departamentos da Prefeitura de Anchieta nesta semana.

Esta ação foi pensada em alusão ao Dia Nacional de Prevenção à LER e Dort, 28 de fevereiro. Ambas são doenças causadas por repetição: Lesão por Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Dort). A lesão por esforço repetitivo afeta músculos, nervos, ligamentos e tendões.

Esse tipo de lesão pode ser causado por técnica inadequada ou uso excessivo. Os idosos são os mais afetados. Os sintomas incluem fraqueza, rigidez ou formigamento na área afetada. O tratamento pode incluir medicamentos anti-inflamatórios, fisioterapia, avaliação ergonômica e, em casos raros, cirurgia.

A equipe da Estratégia de Saúde Ocupacional do Servidor, da Gerência de RH, desenvolve a ação na quarta-feira (26), quinta (27) e sexta (28).

