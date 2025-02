Anchieta: Unidos da Ponta vence Copa David da Silva de Beach Soccer

Após 18 dias de golaços, dribles, defesas espetaculares e um verdadeiro show da torcida nas arquibancadas de Anchieta, chegou ao fim, na última sexta-feira (31), mais uma edição da Copa David da Silva de Beach Soccer. Unidos da Ponta é a equipe campeã de 2025.

A competição teve início no dia 14 de janeiro, contando com a participação de nove equipes. Na grande rodada final, foram definidos os seis primeiros colocados. O Unidos da Ponta se sagrou o grande campeão do torneio.

Resultados:

Disputa de 5° Lugar: Coqueiros 6 x 5 Meia Boca Jrs.

Coqueiros 6 x 5 Meia Boca Jrs. Disputa de 3° Lugar: Atlético de Mãe-Bá 4 x 2 Vila EC

Atlético de Mãe-Bá 4 x 2 Vila EC Final: Unidos da Ponta 3 x 0 Iriri EC

Classificação:

Campeão: Unidos da Ponta

Unidos da Ponta Vice-Campeão: Iriri EC

Iriri EC Terceiro Lugar: Atlético Mãe-Bá

Atlético Mãe-Bá Quarto Lugar: Vila EC

Vila EC Quinto Lugar: Coqueiros

Coqueiros Sexto Lugar: Meia Boca Jrs.

