Após causar tumulto, homem é assassinado a tiros em cidade do ES

Um homem foi assassinado a tiros no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, no último domingo (9).

A Polícia Militar conversou com a irmã da vítima, que informou que o irmão estava na porta de uma igreja, portando uma faca e ameaçando as pessoas. Após uma briga, ele foi atingido por disparos de arma de fogo.

De acordo com a irmã da vítima, ele era usuário de drogas e costumava arrumar brigas com os moradores do bairro, além de cometer furtos.

A Polícia Civil informou que está investigando o caso por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Qualquer informação sobre a autoria e a motivação do crime pode ser enviada ao Disque Denúncia pelo telefone 181. A ligação é gratuita, pode ser feita de forma anônima e de qualquer lugar do estado.

Leia também: Suspeito morre durante confronto com a polícia em cidade do ES