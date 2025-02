Suspeito morre durante confronto com a polícia em cidade do ES

Um homem morreu durante uma troca de tiros entre traficantes e policiais na noite do último domingo (9), no bairro Central Carapina, na Serra.

A Polícia Militar (PM) informou que foi abordada por dois homens que relataram ter sido interceptados por cerca de oito suspeitos armados.

Os militares se deslocaram até o local indicado e foram recebidos com diversos disparos de arma de fogo. Eles reagiram aos tiros, e cerca de dez homens armados se aproximaram da viatura.

Após o fim do confronto, a equipe encontrou um jovem de 22 anos caído em uma área de mata, com uma pistola. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado com vida ao Hospital Jayme Santos Neves, mas não resistiu e morreu.

A equipe K9 foi acionada para prestar apoio à ocorrência e, com a ajuda do cão Apollo, encontrou mais material ilícito, totalizando sete munições de 9mm, uma pistola, quatro carregadores de pistola, dois celulares, R$ 200 em espécie, 80 buchas de maconha, 14 pedras de crack, sete pinos de cocaína, uma porção de cocaína e um rádio comunicador.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a ocorrência foi entregue à Delegacia Regional da Serra.

A arma apreendida será encaminhada ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições. As drogas apreendidas serão enviadas ao Laboratório de Química Forense da Polícia Científica (PCIES) para análise e, posteriormente, incineração.

O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

