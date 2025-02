Após desentendimento, homem esfaqueia o próprio irmão em cidade do ES

Um homem de 40 anos foi violentamente esfaqueado pelo seu próprio irmão no bairro Cristo Rei, em São Domingos do Norte, na manhã do último sábado (15).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe esteve no local e foi informada que um homem havia sido ferido com golpes de arma branca. O suspeito de cometer o crime, o irmão da vítima, havia fugido do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros ao homem, entretanto devido a gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido ao Hospital de Colatina.

Os militares realizaram buscas na região e encontraram o suspeito em um prédio. Ele confessou o crime e alegou que os dois haviam tendo desentendimentos desde a noite anterior.

O suspeito foi encaminhado à 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde o caso segue sob investigação.

