Dois homens são assassinados em menos de 24 horas em cidade do ES

Dois homicídios foram registrados pela Polícia Militar de Linhares, em menos de 24 horas no último sábado (15).

De acordo com informações da Polícia Militar, o primeiro crime ocorreu no bairro Santa Cruz, na noite de sábado e vitimou um jovem de apenas 17 anos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros, entretanto o rapaz não resistiu e faleceu no local.

Já o segundo crime ocorreu na madrugada de sábado para domingo, no bairro Pontal do Ipiranga. Testemunhas contaram aos policiais que dois suspeitos invadiram uma residência e dispararam contra um homem que estava no local.

A dona do imóvel informou que o homem havia alugado um quarto na residência e que não tinha ligação próxima com ele.

A Polícia Civil informou que ambos os casos estão sob investigação pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e mais detalhes não serão divulgados para não atrapalhar as investigações.

