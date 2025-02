Após ser ameaçada, mulher mata o marido com quatro tiros no ES

Uma mulher foi presa na última terça-feira (4), suspeita de ter assassinado o marido a tiros no bairro Marcílio de Noronha, em Viana.

De acordo com as informações da suspeita, a vítima teria passado o dia ameaçando-a; entretanto, no final da tarde, a briga se intensificou e começaram as agressões.

Ainda segundo a mulher, temendo que ele atentasse contra sua vida, ela pegou uma arma de fogo e a deixou de fácil acesso. Durante a noite, a vítima teria recomeçado as agressões e, ao ser enforcada, ela efetuou cerca de quatro disparos contra o marido.

Ao notar que o marido havia sido atingido, tentou pedir ajuda, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas o homem não resistiu e morreu na garagem da residência.

Ela contou ainda aos policiais que era constantemente ameaçada por ele e que estava em tratamento psicológico devido às violências que sofria. Militares conduziram a suspeita até a Delegacia Regional de Cariacica.

Leia também: Briga termina com um morto e duas crianças baleadas em cidade do ES