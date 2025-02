Briga termina com um morto e duas crianças baleadas em cidade do ES

Duas crianças de oito anos foram baleadas e um homem foi morto em uma praça no bairro Ayrton Senna, em Colatina, na noite da última terça-feira (4).

De acordo com informações da Polícia Militar, populares relataram que o suspeito chegou pilotando uma motocicleta e começou a disparar contra um homem de 43 anos. Duas crianças que brincavam no local acabaram sendo atingidas no pé e na barriga.

O pai de uma das crianças prestou os primeiros socorros e as levou até o batalhão do Corpo de Bombeiros no bairro Carlos Germano Neumann. De lá, elas foram encaminhadas ao Hospital São José.

A polícia realizou buscas na região para localizar o autor dos disparos. A mãe do suspeito informou que o filho tem um irmão gêmeo, mas que não sabia do paradeiro dele. As buscas continuaram e uma denúncia anônima apontava o endereço onde um dos gêmeos estava.

Ao chegar ao local, a moradora permitiu que os policiais entrassem em sua residência, entretanto o suspeito abordado afirmou que não era ele o autor do crime, e sim seu irmão gêmeo.

Após novas buscas, os policiais foram levados até um apartamento em cima de uma academia, onde encontraram o adolescente, de 15 anos, escondido. Ele não reagiu à abordagem e confessou ser o autor dos disparos que matou o homem de 43 anos.

Desavença teria motivo o crime

O suspeito explicou que agiu sozinho e alegou que o motivo do homicídio foi um desentendimento com a vítima, que havia tentado contra sua vida no dia anterior, utilizando um revólver calibre 32. Além disso, o adolescente confessou ter atirado nas crianças que estavam brincando na praça, sem intenção específica de atingi-las.

Ele foi conduzido à 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio e duas tentativas de homicídio. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

