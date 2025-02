Após sexo oral, jovem é internada com grave lesão na garganta

Uma jovem precisou ser internada às pressas após sofrer uma grave lesão na traqueia durante a prática de sexo oral. A paciente deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com fortes dores na garganta e dificuldades para respirar, sintomas que se intensificaram ao longo de 24 horas.

Após exames detalhados, os médicos diagnosticaram uma fratura na traqueia, uma ocorrência rara nesse tipo de situação. Devido à gravidade do quadro, a jovem foi transferida para um hospital especializado, onde passou por uma traqueostomia – procedimento que cria uma abertura na traqueia para garantir a respiração.

Casos de fratura traqueal costumam estar relacionados a impactos severos, como acidentes ou agressões diretas ao pescoço, tornando essa ocorrência incomum e alarmante.

Segundo informações do site Viral Oral, o fato inusitado ocorreu em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Até o momento, não há novas informações sobre o estado de saúde da paciente.

