Apostas online e fraudes no ambiente digital serão temas de seminário no ES

Brasileiros gastaram cerca de R$ 20 bilhões por mês em apostas online nos primeiros oito meses de 2024, aponta um levantamento do Banco Central. Em paralelo, na primeira metade de 2024, o Brasil registrou mais de 1 milhão de tentativas de fraude, segundo um estudo da empresa ClearSale, de inteligência de dados.

Proteção ao consumidor

Diante desse cenário, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) vai realizar, na próxima sexta-feira (14), o seminário “Proteção do consumidor no ambiente digital”. O objetivo é capacitar membros, servidores, estagiários, terceirizados e membros do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor sobre o assunto.

Os temas serão trabalhados pela secretária-adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Carolina Yumi de Souza; pelo coordenador de Investigações Preliminares e Apurações de Fraudes Virtuais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Ricardo Magno Teixeira Fonseca; e pelo Procurador de Justiça do MPMG Fernando Rodrigues Martins.

O evento ocorrerá de forma presencial no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória.

