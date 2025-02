Defensor Público-Geral é reconduzido ao cargo no ES

O defensor público-geral, Vinícius Chaves de Araújo, foi reconduzido ao cargo na última segunda-feira (10), em uma cerimônia repleta de autoridades. Durante o evento, realizado no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo, aconteceu a assinatura do protocolo de intenções entre a Defensoria Pública Estadual e a Ufes para cooperação acadêmica, com a realização conjunta de eventos científicos e intercâmbio de informações.

Firmar parcerias

Após a assinatura do protocolo, defensor geral empossado fez o juramento do cargo e assinou o termo de posse ao lado do governador Renato Casagrande. Na ocasião, Chaves reafirmou seu compromisso com o fortalecimento e a melhoria contínua da Defensoria Pública Estadual. O defensor geral empossado reforçou a necessidade de firmar parcerias para avançar no acolhimento das demandas do cidadão.

“Renovo meu compromisso inabalável de trabalhar, incansavelmente, para fortalecer a Defensoria Pública, a voz dos que não têm voz, o amparo dos que mais precisam. Nossa missão é clara: garantir o acesso à justiça para todos, com especial atenção aos mais vulneráveis, que são, muitas vezes, os que mais necessitam de nossa presença, acolhimento e defesa. Daremos continuidade à capilarização do atendimento e continuaremos investindo em tecnologia para agilizar as rotinas de atendimento”, afirmou o defensor geral.

Evolução

“Afirmo meu total respeito pelo trabalho que a Defensoria Pública realiza em nosso estado. Acompanhei toda a evolução da Defensoria e tive a alegria de participar dessa transformação. É fundamental que tenhamos um Estado capaz de manter boas relações institucionais, pois isso nos garante estabilidade. E essa estabilidade reflete diretamente na vida da população. Para quem quer viver e construir seu futuro em nosso Estado, é essencial que não percamos tempo com disputas desnecessárias entre as instituições”, afirmou o governador Renato Casagrande.

O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, também esteve no evento e ressaltou a importância da Defensoria Pública para o Espírito Santo. Para ele, a instituição deve ser valorizada de forma contínua pelo relevante papel social que desempenha. Além disso, Santos destacou a aprovação da lei 1.803/2024 que promoveu a reformulação administrativa da instituição. O presidente da Casa de Leis afirmou que a Assembleia Legislativa é parceria da Defensoria Pública.

Autoridades

As autoridade que também estiveram na solenidade foram o vice-presidente do Tribunal de Justiça, Namyr Carlos de Souza; o procurador geral de justiça, Francisco Berdeal; o presidente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais, Oleno Mattos; o presidente do Tribunal de Contas, Domingos Taufner; o reitor da Ufes, Eustáquio de Castro; o procurador geral do Estado, Iuri Carlyle Amaral ; a presidente da OAB/ES, Erika Neves; o deputado estadual João Coser; a deputada estadual Iriny Lopes; o prefeito da Serra Weverson Meireles; o vereador professor Jocelino; a vereadora Ana Paula Rocha, entre outros.

