AQUINOTICIAS.COM terá cobertura em tempo real do Carnaval de Vitória

Está tudo pronto para o início oficial do Carnaval no Brasil! Nesta sexta-feira (21), começa o Carnaval de Vitória, abrindo a folia mais aguardada do ano. E o AQUINOTICIAS.COM te leva para curtir os dias de folia de capital do Espírito Santo, com uma cobertura em tempo real de tudo que vai acontecer no Sambão do Povo.

O Guia A, uma plataforma do AQUINOTICIAS.COM, e guia completo do turismo do Espírito Santo, estará presente no Sambão do Povo. A repórter e influencer Juliana Maia será a responsável pela cobertura do que rola nos bastidores dos desfiles das escolas de samba e as curiosidades do Carnaval de Vitória. Aliás, tudo será registrado pelas lentes de Enrique Moté, garantindo aos leitores do portal um olhar exclusivo da folia.

“O Carnaval do Brasil começa em Vitória, e atrai milhares de turistas ao nosso Estado nesse período. Mas, mais importante que a vinda dos turistas, é mostrar aos capixabas que temos uma festa linda e que movimenta e muito a economia do Espírito Santo. Portanto, queremos mostrar como o nosso Estado sabe aliar o turismo e a cultura, através da economia criativa, e o AQUINOTICIAS.COM apoia essas iniciativas e também o turismo do nosso Estado”, destaca o diretor do GFC, Elias Carvalho.

Cobertura do Carnaval de Vitória

A partir da noite desta sexta-feira (21), os leitores podem acompanhar as transmissões ao vivo no Instagram do AQUINOTICIAS.COM e do Guia A (@guiaa.es). Além disso, também acompanhar as matérias diretamente no portal.

“Estamos animados para mostrar para todo o Espírito Santo e o Brasil como é lindo o Carnaval de Vitória. Queremos contar tudo que rola nos bastidores e as histórias curiosas do Carnaval. Acompanhem nossas redes sociais e fiquem pode dentro de tudo”, ressalta Juliana Maia.

No sábado (22), a cobertura do Carnaval continua nas redes sociais, com transmissões ao vivo, e também no portal.

