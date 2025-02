Aracruz: Governo inaugura Estrada de Santa Rosa e anuncia investimento

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, na manhã deste sábado (15), as obras de implantação e pavimentação da Rodovia ES-124, que liga Aracruz à Santa Rosa. Na oportunidade, também foi assinada a Ordem de Serviço para dois importantes investimentos: a implantação do Contorno Rodoviário Norte de Aracruz e as obras de infraestrutura urbana no bairro Santa Marta.

“A Estrada de Santa Rosa era uma obra sonhada há muito tempo pela população. Essa rodovia faz a conexão entre os municípios da região. Contratei essa obra no meu primeiro governo, mas a empresa não concluiu. A gestão seguinte não deu sequência e nós retomamos a obra e agora estamos entregando. A estrada conecta Aracruz com a Região Metropolitana, com as montanhas de Santa Teresa e com as demais praias da região. Além de servir como uma alternativa para as demais rodovias existentes”, afirmou Casagrande.

A pavimentação da Rodovia ES-124 contempla o trecho do entroncamento da ES-456, em Aracruz, até o início do perímetro urbano de Santa Rosa. Com 15,70 quilômetros de extensão, as obras foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e receberam um investimento de R$ 26,5 milhões. Foram realizados serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, sinalização horizontal e vertical.

“Hoje entregamos essa importante rodovia para a região, melhorando a qualidade de vida, trazendo desenvolvimento, gerando oportunidades e melhorando a vida dos capixabas. A entrega desta obra vai possibilitar uma nova dinâmica no transporte de cargas e garantir mais segurança no deslocamento da população. Infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento desta região”, comentou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Na oportunidade, o governador Renato Casagrande assinou a Ordem de Serviço para a implantação e pavimentação do contorno rodoviário Norte de Aracruz. As obras também serão executadas pelo DER-ES. O Contorno Norte vai contemplar o trecho entre o entroncamento da ES-124 sentido Guaraná ao entroncamento da ES-257 sentido Barra do Riacho. Com extensão de 8,48 quilômetros, o investimento previsto é de R$ 48 milhões.

“Quando a gente inicia uma obra como essa, eu me coloco no lugar dos moradores e ao entregar a obra, realizo junto esse sonho. É preciso se colocar no lugar do outro para que possamos sentir juntos as angústias, mas também comemorar juntos as conquistas. Aracruz se tornou um polo de desenvolvimento econômico com portos, indústrias e rodovias importantes. O Contorno Norte será fundamental para fazer conexão rodoviária com os portos”, acrescentou o governador Casagrande.

As obras também vão contar com a implantação de dois abrigos de ônibus no retorno de acesso à Vila Cupido, interseções e retornos, limpa rodas projetados, além de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, sinalização horizontal e vertical. O prazo de conclusão é de 24 meses, sendo 11 meses para projetos e licenciamento ambiental e 13 meses para execução da obra.

“De uma vez só confirmamos e anunciamos investimentos que terão capacidade de mudar a realidade no ir e vir de Aracruz e região. O desafio da Estrada de Santa Rosa finalmente foi superado e o contorno será a nova conexão entre o litoral e a BR-101. Aracruz vive um momento extraordinário, vai crescer muito ainda e estamos conectados para gerar oportunidades às pessoas e aos empreendedores. Ontem [sexta-feira, 14] teve investimento em Castelo, hoje aqui em Aracruz e semana que vem vamos formalizar uma parceria inovadora em Venda Nova do Imigrante. É por essas e outras que sigo afirmando: o Espírito Santo é o Brasil que dá certo”, destacou o vice-governador Ricardo Ferraço.

Infraestrutura urbana

Durante a agenda, o governador do Estado assinou a Ordem de Serviço para o início das obras de drenagem e pavimentação de 12 ruas no bairro Santa Marta, em Aracruz. A obra contempla a pavimentação em blocos de concreto em uma área de 14.951 metros quadrados, a construção de 6.323 metros quadrados de calçadas cidadãs em concreto, a implantação de 4.138 metros de meio-fio, a instalação de 2.029 metros de rede de drenagem e a aplicação de 621 metros quadrados de sinalização horizontal.

Com um investimento de R$ 8,2 milhões, a obra tem como objetivo proporcionar mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população. As intervenções serão realizadas em 12 vias públicas, incluindo a Avenida Vitória e as ruas Fundão, Ibiraçu, Colatina, Marilândia, Linhares, Serra, Jacaraípe, Manguinhos, Doutor Orlindo Borges, Viela Santa Tereza e uma via sem denominação localizada no Distrito de Barra do Sahy.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, também ressaltou os benefícios da obra. “Sabemos que essa é uma demanda antiga dos moradores. Com esse investimento, garantimos um avanço significativo para a mobilidade e infraestrutura da região, assegurando que pedestres e veículos circulem com mais segurança e conforto”, disse.

Também estiveram presentes os prefeitos Dr. Coutinho (Aracruz), Duda Zanotti (Ibiraçu) e Paulo Sérgio de Nardi, o Micula (João Neiva); o deputado federal Josias Da Vitória; o deputado estadual Alcântaro Filho; e o secretário-chefe da Casa Civil, Junior Abreu.