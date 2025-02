Atenção! Prefeitura divulga novo local para entrega de documentos

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), informa que nesta quarta-feira (26), a entrega de documentos pessoais dos candidatos em cadastro de reserva, classificados e aprovados no concurso público de que tratam os Editais n° 1/2024 (área da saúde e educação), n° 1/2024 (cargos administrativos) e n° 1/2024 (cargo de Procurador) será feita em novo local.

Os candidatos que desejarem entregar os documentos de forma presencial deverão comparecer no Auditório da Secretaria Municipal de Educação (Seme).

O auditório fica localizado na Rua Moreira, 235, bairro Independência, no horario das 08h às 18h.

Não serão aceitas entregas de documentos fora do período e horário estabelecidos em portaria para os cargos especificados.

O secretário municipal de Administração, Amós Marcelino, ressaltou a relevância do processo para a gestão municipal. “Organizamos todo o procedimento para que seja feito com total transparência e eficiência. Nosso objetivo é garantir que os novos servidores sejam selecionados de forma justa e dentro das normas estabelecidas,” disse.

