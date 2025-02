Atuação do Bandes impacta na geração de empregos no ES

No último ano, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) foi protagonista em ações que extrapolam resultados financeiros, gerando impactos significativos no mercado de trabalho e na diversificação socioeconômica do Estado. Além de registrar mais de R$ 500 milhões em operações de crédito, a instituição contribuiu para a manutenção e criação de cerca de 13,5 mil empregos capixabas.

Com uma estratégia voltada para o desenvolvimento sustentável, o Bandes investiu de forma diversificada em setores-chave da economia. Em 2024, 42% dos recursos foram direcionados à indústria, segmento que impulsiona redes de fornecedores e fortalece cadeias produtivas. O setor de serviços recebeu 31% dos investimentos, seguido pelo comércio, com 11%. Também se destacou o incentivo ao empreendedorismo feminino: um terço dos negócios apoiados são liderados por mulheres.

A expansão do acesso ao crédito também foi priorizada. Com atuação direta em 46 municípios, o Bandes ampliou sua presença regional por meio de parcerias com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Ainda, foi implantada a modalidade do crédito automático, que agilizou o tempo de tramitação das liberações e tornou o acesso aos recursos mais eficiente. Nesse sentido, a melhoria operacional esteve em foco, explicitada na melhoria de processos internos que resultaram na redução de cerca de mais de um terço do tempo de tramitação dos projetos de investimento, no último ano.

O Bandes vai além da instrumentalização financeira, é um parceiro do desenvolvimento, conectando crédito a oportunidades e promovendo um ambiente de negócios mais dinâmico e competitivo. Os números alcançados resultaram na diversificação da carteira de crédito do banco, com projetos atendidos em 46 municípios capixabas pelos financiamentos do Bandes, uma elevação de 35% em atendimento regional comparado ao ano anterior”, disse o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive.

Ainda segundo Saintive, foram liberados mais de meio bilhão de reais, sendo R$ 355 milhões em operações de crédito e outros R$ 156 milhões em emissão de debêntures pelo programa Funses ESG. “Avançamos na ampliação do acesso ao financiamento, na modernização dos processos e na diversificação dos investimentos, sempre com foco em resultados concretos para a sociedade capixaba. Além disso, o atendimento a empresas lideradas por mulheres também já é uma fatia relevante de nossos financiamentos, hoje representam um terço de nossas operações”, destacou.

Além da concessão de crédito, o Bandes também esteve intrinsecamente atrelado à modernização de municípios capixabas. A partir do Programa ES Inteligente, que já conta com a adesão de cerca de 24 municípios capixabas, a estruturação de projetos de Parcerias Público-Privadas (PPPs) viabilizou a entrega de 10 estudos de viabilidade técnica, com serviços e benefícios que podem alcançar cerca de 838 mil capixabas.

Também como estruturador de projetos de PPP, o banco capixaba, reconhecido pela atuação com o programa de cidades inteligentes, foi selecionado para participar da estruturação da concessão de grandes projetos do Governo do Estado, pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPIs). Deste modo, a instituição, atualmente, participa, em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sedes), de Turismo (Setur) e da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) da elaboração de duas concessões já em andamento, os projetos do Novo Centro de Eventos de Carapina e modernização da Nova Ceasa.

“O crédito tem um impacto estrutural no desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo. Ao direcionarmos recursos para setores estratégicos, promovemos um ciclo de crescimento que beneficia empresas, amplia oportunidades de trabalho e fortalece cadeias produtivas essenciais para a economia capixaba. O compromisso do Bandes é aprimorar assiduamente as soluções financeiras, garantindo o acesso aos financiamentos com eficiência e ampliando a presença nos municípios, com impacto cada vez mais abrangente e relevante”, complementou a diretora Operacional do Bandes, Gabriela Vichi.

Com resultados financeiros e sociais importantes, o banco fechou 2024 com um lucro líquido de R$ 99,3 milhões, com a menor inadimplência dos últimos dez anos, 1,28%, também abaixo da média nacional. Os recursos destinados a empresas inovadoras somaram R$ 300 milhões, além de R$ 66 milhões aplicados em Fundos de Investimento em Participação (FIPs), impulsionando novos modelos de negócio e garantindo crescimento sustentável para o Estado.

Leia Também: Tribunal recomenda rejeição das contas de ex-prefeito de Montanha