“Aulão” de Tai Chi Chuan marca celebração do Ano Novo Chinês em Alegre

Na manhã desta segunda (10), em Alegre, os praticantes e entusiastas das artes marciais tiveram uma experiência especial com um grande aulão de Tai Chi Chuan. A atividade foi conduzida pelo Mestre Ronaldo Meireles.

O evento celebrou o Ano Novo Chinês e proporcionou aos participantes um momento de aprendizado, relaxamento e conexão com essa prática milenar.

Leia também: Projeto ambiental recolhe óleo de cozinha em escola de Guaçuí

A iniciativa faz parte de um projeto gratuito, aberto a qualquer pessoa a partir dos 12 anos, promovendo saúde e bem-estar através da prática do Tai Chi Chuan. As aulas acontecem regularmente às segundas e quintas-feiras, a partir das 7h, com o Mestre Cristiano.

Com o apoio da Prefeitura de Alegre, que disponibiliza o espaço e auxilia na organização. O projeto segue firme no compromisso de levar mais qualidade de vida à população.

De acordo com a gestão municipal, quem deseja participar e experimentar os benefícios do Tai Chi Chuan, deve comparecer nos dias e horários das aulas.