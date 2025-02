Projeto ambiental recolhe óleo de cozinha em escola de Guaçuí

A Escola Deocleciano de Oliveira, em Guaçuí, está colhendo os primeiros resultados de sua participação no projeto ambiental “Troca Sustentável”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam). Nesta sexta-feira (7), a instituição recolheu 167 litros de óleo de cozinha usado, que terão uma destinação correta e sustentável.

Reduzir impactos ambientais

A iniciativa tem como objetivo reduzir os impactos ambientais, promover a educação ambiental e incentivar a economia circular no município. Além da reciclagem do óleo, o projeto também prevê a coleta de outros resíduos e a distribuição de mudas nativas da Mata Atlântica, fortalecendo a preservação de nascentes e o enriquecimento da fauna e flora locais.

Impactos ambientais e conscientização dos alunos

Durante a ação, alunos e professores receberam orientações sobre os impactos do descarte irregular do óleo de cozinha. Estudos indicam que apenas um litro desse resíduo pode contaminar até 20 mil litros de água, comprometendo a qualidade dos rios, prejudicando os peixes e alterando todo o ecossistema aquático.

Além de poluir os recursos hídricos, o óleo despejado na rede de esgoto pode causar entupimentos, dificultando o tratamento da água e aumentando os custos de manutenção urbana. Com o recolhimento adequado, esse resíduo será enviado para uma empresa no Estado do Rio de Janeiro, onde será transformado em biodiesel, um combustível sustentável que reduz a emissão de poluentes e contribui para a transição energética.

Benefícios para a escola e a comunidade

Além do impacto ambiental positivo, o projeto também traz benefícios financeiros para a escola. O óleo coletado é comercializado, e o valor arrecadado é integralmente investido em melhorias para a instituição, promovendo um ciclo sustentável que une preservação ambiental e desenvolvimento educacional.

O prefeito Vagner Rodrigues, que acompanhou a ação, destacou a importância de projetos como este. “Estamos promovendo não apenas a preservação ambiental, mas também uma mudança de mentalidade, envolvendo a comunidade escolar e incentivando práticas mais responsáveis. Isso é compromisso com o futuro de Guaçuí.”

Já o secretário de Meio Ambiente, Roberto Martins, ressaltou o impacto positivo da iniciativa. “O ‘Troca Sustentável’ é um exemplo de como podemos aliar educação e sustentabilidade. Quando envolvemos crianças e jovens nesse processo, estamos plantando sementes para um futuro mais consciente e sustentável.”

A participação da Escola Deocleciano de Oliveira no projeto demonstra o engajamento da comunidade escolar com a preservação do meio ambiente e com a construção de uma cidade mais limpa e sustentável. Com iniciativas como essa, Guaçuí se destaca na adoção de práticas responsáveis, fortalecendo o compromisso com a vida e com as futuras gerações.

