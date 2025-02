Avó e neta são atropeladas em rodovia do ES

Uma mulher de 55 anos e uma criança de 10 anos foram atropeladas na rodovia ES-080, em São Roque do Canaã, na noite do último domingo (9). Avó e neta foram socorridas em estado grave.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista e mais três passageiros fugiram do local após o acidente.

No entanto, a Polícia Militar (PM) informou que, após a chegada dos policiais, os passageiros se apresentaram e disseram que haviam se escondido por medo. Segundo eles, o motorista se perdeu em uma área de mata onde estavam escondidos e não foi localizado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros às vítimas.

A Polícia Civil conduziu os três passageiros à Delegacia Regional de Colatina, onde foram ouvidos e liberados em seguida.

Leia também: Operação combate tráfico de drogas no Sul do ES

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui