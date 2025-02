Operação combate tráfico de drogas no Sul do ES

Na manhã desta terça-feira (11), policiais Militares do 3º Batalhão deram apoio a Polícia Civil, para o cumprimento de mandados de Prisão e Busca e Apreensão, realizados no município de Bom Jesus do Norte.

Os mandados foram cumpridos no Centro e os demais no Bairro Silvana, onde foi apreendido em uma residência: um revólver calibre 32; duas munições; 48 tabletes médios de maconha; 154 pedras de crack e outras 54 medias; 49 papelotes de cocaina; R$ 4375,00 em espécie; uma balança de precisão; quatro motos apreendidas, além de outros materiais.

Em um dos locais, no Loteamento Silvana, os policiais, com apoio da Polícia Civil, obteveram êxito na capturar um homem, de 28 anos, foragido do sistema prisional. Outros dois mandados de prisão também foram cumpridos.

Ao mesmo tempo que os Policiais militares da PMES e PCES agiam em Bom Jesus do Norte, os policiais da PMERJ avançavam sobre o braço carioca da quadrilha, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ, onde apreenderam mais de R$67 mil reais em espécie e quatro tabletes médios de maconha.

Três suspeitos foram detidos com mandados de prisão e outros dois na residência onde os entorpecentes foram localizados. Todos foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

