Bandes alcança resultado recorde e investe mais de meio bilhão

Em um ano de reinvenção e fortalecimento econômico, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) obteve um resultado recorde de R$ 99,3 milhões no exercício de 2024, alcançando R$ 501 milhões liberados para projetos de investimentos em todo o Estado. Essas marcas destacam o papel desempenhado pelo banco no fomento ao desenvolvimento econômico regional.

Os números foram anunciados na manhã desta segunda-feira (3), em coletiva de imprensa realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, com as presenças do governador Renato Casagrande; do vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço; e de diretores do banco capixaba.

“A cada ano temos tido melhores resultados. Quando recebemos o Bandes em 2019, o banco estava sem rumo e agora temos quase R$ 100 milhões de lucro líquido. Outro caminho para o banco foi financiar a inovação, que é uma das diretrizes do nosso governo. Para nós só vale a pena ter um banco público se ele tiver resultados e que faça a diferença na vida das pessoas. É o maior lucro da história e esperamos que em 2025 seja ainda melhor”, afirmou o governador Casagrande.

Os números resultaram na diversificação da carteira de crédito do banco, com projetos atendidos em 46 municípios capixabas pelos financiamentos do Bandes, uma elevação de 35% em atendimento regional comparado ao ano anterior. Foram liberados mais de meio bilhão de reais, sendo R$ 355 milhões em operações de crédito e outros R$ 156 milhões em emissão de debêntures pelo programa Funses ESG, estes direcionados em empreendimentos compromissados com o desenvolvimento sustentável, pautados na conduta fundamentada em aspectos ambientais, sociais e de governança das empresas.

“O Bandes é um protagonista do desenvolvimento em nosso Estado e é administrado com muito profissionalismo. Em 2023, o resultado já foi recorde e em 2024 foi melhor ainda. Os bons resultados na gestão de uma empresa pública refletem no apoio e fortalecimento de projetos que geram desenvolvimento, crescimento econômico, postos de trabalho e renda às pessoas. A eficiência na gestão se tornou referência em nossas empresas. Bandes, Banestes e Cesan estão nessa sintonia, essencial para garantir saldo positivo, ter capacidade de investimentos e permitir bons serviços à sociedade capixaba”, destacou o vice-governador Ricardo Ferraço.

O diretor-presidente do Bandes, Marcelo Barbosa Saintive, também falou sobre o resultado. “Em um ano de desafios e oportunidades, o banco se destacou pela eficiência na gestão de seus recursos e pela capacidade de fomentar soluções financeiras, a geração de empregos e a inovação em diversas regiões do Estado. Esse resultado, apresentado hoje, reforça nossa missão de ser um agente transformador sustentável na economia capixaba, contribuindo para o fortalecimento das empresas e a interiorização do desenvolvimento, em alinhamento à agenda da descarbonização e da transição energética”, pontuou.

A atuação do Bandes tem permitido a desconcentração da carteira de crédito para maior diversificação setorial, o que resulta em potencializar setores estratégicos e com menor oferta de crédito no mercado. Em 2024, os setores como Indústria (42%), Serviços (31%) e Comércio (11%) concentraram os recursos, garantindo apoio a diferentes cadeias produtivas.

Essa diversificação não apenas contribuiu para o crescimento sustentável das empresas capixabas, mas também consolidou o banco capixaba como um agente essencial na modernização e no desenvolvimento econômico do Estado. São recursos que têm impacto social e representam a manutenção e geração de 13,5 mil empregos.

A atuação de destaque registrou recordes de desembolsos para o fomento da Inovação, foram destinados R$ 335 milhões, recursos provenientes das linhas da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e de fundos de fomento e de investimentos e participações. Em destaque, R$ R$ 66,3 milhões direcionados para startups por meio do Funses1 – Fundo de Investimentos em Participações (FIP), criado com recursos do Fundo Soberano do Governo do Espírito Santo.

Sustentabilidade e agenda de descarbonização



O Bandes tem viabilizado programas de fomento para a introdução e disseminação de modelos de negócios inovadores e sustentáveis, alinhados às práticas ESG (Ambiental, Social e Governança). Internamente, o banco instituiu o Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática, vinculado ao Conselho de Administração.

Em 2024, o Banco de Desenvolvimento concluiu o projeto “Diagnóstico Climático”, que buscou impulsionar a agenda climática e promover a transição para uma economia de baixo carbono entre empresas da carteira do banco. Com impacto em mais de 300 empresas, o projeto também despertou interesse para além das empresas selecionadas inicialmente, atraindo negócios de diversos portes e segmentos da economia capixaba. O projeto resultou na entrega de 25 inventários de Gases de Efeito Estufa (GEE), contabilizando mais de 1,2 milhão de toneladas de carbono.

O banco também participou do mapeamento global State of Green Banks Report 2024, que é o primeiro relatório a integrar e analisar esta atividade, com base em novos dados coletados dos bancos verdes existentes e emergentes.

Solidez financeira



A instituição apresentou uma evolução do saldo da carteira de crédito, com o alcance de R$ 608,7 milhões, um crescimento de 27% no último ano. Ao mesmo passo, melhorou seu desempenho operacional, com a redução de 35% no tempo de tramitação de projetos de investimento, o que resulta em maior agilidade nos processos e atendimento mais eficiente às empresas.

Esta melhora caminha em conjunto com a responsabilidade na aplicação do crédito, o Bandes alcançou 1,28 % em seu índice de inadimplência, valor mais baixo em dez anos de atuação da instituição e indicador abaixo da média nacional do sistema bancário, números que também consolidam a eficiência nas práticas de gestão de risco adotadas pela instituição.

O banco vem oferecendo aos clientes canais de atendimento on-line para responder dúvidas e demandas sobre suas linhas de financiamento. As medidas têm foco em aumentar a agilidade no atendimento.

Gestão pública e serviços para população



O Bandes atua como Coordenador de projetos de privatização e concessão de Parcerias Público-Privadas (PPPs) para os municípios capixabas. A instituição tem trabalhado em ofertar junto à gestão pública municipal com a prestação de serviço para estruturação de modelagem de projetos de parcerias público-privadas. É uma iniciativa que possibilita a modernização e a eficiência operacional da infraestrutura urbana para a promoção do bem-estar e segurança da população. O Programa ES Inteligente possui 24 municípios com convênios firmados, 10 Estudos de viabilidade técnica já foram realizados, gerando valores de contrato estimados em R$ 1,3 bilhões e beneficiando cerca de 838 mil habitantes.

Além disso, o Bandes trabalha como estruturador de projetos do para o Governo do Espírito Santo para o Programa de Parcerias de Investimentos (PPIs), com duas concessões em andamento: a) Novo Centro de Eventos de Carapina – parceria do Bandes com as Secretarias de Desenvolvimento e de Turismo e b) Nova Ceasa – parceria do Bandes com as Secretarias de Desenvolvimento e de Agricultura.

Essas iniciativas refletem o compromisso contínuo do Bandes em promover o desenvolvimento equilibrado e sustentável do Espírito Santo, atendendo às necessidades dos diversos setores produtivos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população capixaba.

LEIA TAMBÉM: Criminosos invadem e furtam unidade de saúde em cidade do Sul do ES