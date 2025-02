Bebê de onze meses morre após se afogar em Domingos Martins

Um bebê de onze meses morreu após se afogar em um balde de água na localidade de Parajú, em Domingos Martins. A fatalidade ocorreu na última sexta-feira (21).

De acordo com informações, a criança se afogou em casa e chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu no hospital.

A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada e que o corpo do bebê foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante.

