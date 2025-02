Cachoeiro quer transformar Guarda Civil Municipal em Polícia Municipal

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim iniciou um estudo de viabilidade para transformar a Guarda Civil Municipal (GCM) em Polícia Municipal. A iniciativa surge após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), na última quinta-feira (20), que reconheceu a constitucionalidade das leis municipais que ampliam a atuação das guardas municipais em ações de segurança urbana.

A decisão do STF estabelece que essas normas devem respeitar os limites constitucionais, atuando de forma complementar às funções da Polícia Civil e Militar, sem sobrepô-las. Com isso, abre-se a possibilidade de uma atualização legislativa para ampliar o papel da GCM em Cachoeiro.

Novo entendimento do STF

Na tarde desta segunda-feira (24), representantes da Secretaria de Segurança e Trânsito se reuniram com o vice-prefeito e secretário municipal de Gestão Especial, Júnior Corrêa. A reunião teve o intuito de discutir a atualização das atribuições da GCM, alinhando-as ao novo entendimento do STF.

“Estamos iniciando os estudos para atualizar a Lei Orgânica Municipal e adequar as atribuições da GCM a essa nova realidade. Esse processo precisa passar por votação na Câmara Municipal em dois turnos e pela análise das comissões antes de ser sancionado pelo prefeito.” Explicou Júnior Corrêa.

O entendimento do STF permite que as guardas municipais realizem policiamento ostensivo e comunitário. Além disso, os agentes também pode atuar em situações de risco à segurança de pessoas, bens e serviços públicos, podendo inclusive realizar prisões em flagrante. Entretanto, o órgão não terá poder investigativo, respeitando a divisão de funções entre as forças de segurança pública.

Com a atualização das atribuições da Guarda Civil Municipal, a Prefeitura poderá avançar nos estudos para o envio de um projeto de lei ao Legislativo Municipal, que formalize a transformação da GCM em Polícia Municipal.

