Bombeiros fazem surpresa para criança em sua festa de aniversário

O pequeno Arthur Barros Caitano, de 3 anos, apaixonado por caminhões, teve uma festa de aniversário diferente neste ano.

Temática dos bombeiros

A mãe e o pai de Arthur, Marcela Barros Moreira e Lucas Caitano de Carvalho, que é caminhoneiro, resolveram inovar e fizeram uma festa temática do Corpo de Bombeiros.

Para que esse sonho se realizasse, os pais do aniversariante contaram com o apoio da corporação da 2ª Cia do 3º Batalhão dos Bombeiros Militares, de Guaçuí, no Caparaó capixaba.

Mais um ano de vida

Vestido a caráter, com capacete e camisa, Arthur recebeu a equipe na noite deste sábado (8), com quem bateu os parabéns e comemorou mais um ano de vida.

“Meu filho é apaixonado por caminhão, ano passado fizemos a festa de caminhão, e esse ano ele escolheu o tema de bombeiros porque ama os bombeiros e o barulho do caminhão. Ele dizia que o bombeiro iria chegar na festa dele fazendo o barulho de sirene”, disse a mãe.

Brilho nos olhos

E foi o que realmente ocorreu. Ao som das sirenes, a equipe dos Bombeiros de Guaçuí chegou fazendo barulho e encantando não somente o pequeno Arthur, mas todos os que estavam presentes e a vizinhança.

Veja o vídeo:

Imagens: Reprodução | Redes Sociais

