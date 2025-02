Motorista em alta velocidade pode ter causado grave acidente na BR 101

Na tarde deste sábado (8), um grave acidente envolveu oito carros de passeio, uma carreta e um caminhão, na Rodovia do Contorno, na BR 101, altura do bairro Mucurici, município de Cariacica, na Grande Vitória.

O acidente interditou por horas a rodovia, que contou com a atuação das equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária que administra a Rodovia, Eco101.

Nas imagens encaminhadas ao portal AQUINOTICIAS.COM, era possível ver carros batidos e destruídos com o impacto das colisões. Não houve vítimas.

Conforme o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 14h06 deste sábado (8), no quilômetro 194 da BR-101, em Cariacica, e envolveu uma carreta, um caminhão e oito carros. O trânsito chegou a fluir pela pista marginal, sendo totalmente liberado às 18h08.

Segundo informações extraoficiais, o acidente teria ocorrido devido ao motorista do caminhão estar em alta velocidade e não ter conseguido frear a tempo. O caminhoneiro teria feito o teste do bafômetro, que deu negativo, porém, o mesmo pode ser responsabilizado.

